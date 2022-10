Ballerina recebe prêmio especial em ballet clássico no Bento em Dança

Entre os dias 19 e 23, mais de 500 bailarinos passarão pela 29ª edição do Bento em Dança. Foi o reencontro com o público de um dos eventos mais tradicionais do Brasil no segmento, após três anos de hiato desde a última edição presencial, em 2019.

Mudou o palco, ao invés da Fundaparque, este ano a programação foi concentrada no Anfiteatro Ivo Da Rold, na Fundação Casa das Artes.

Além da mostra competitiva que reúne diferentes modalidades de dança, onde a coreografia vencedora levou o prêmio máximo de R$ 4 mil, o público conferiu apresentações de diversos estilos e batalhas de danças urbanas em um segundo palco, que foi montado na Rua Coberta (nos fundos da Casa das Artes).

A Escola Ballerina representou a cidade de Alegrete, participando da edição especial do Bento em Dança após o período pandêmico nos gêneros clássico, jazz e contemporâneo.

A escola levou um grupo de 18 alunas e novamente colheu os frutos de um trabalho com qualidade e com excelência, característica habitual da Ballerina.



Além da classificação dos trabalhos, a escola alegretense conquistou o prêmio especial Coreografia Destaque em ballet clássico com o trabalho Bailado Campestre.

Em mais um ano a professora Jacqueline Zacarias classificou a participação com satisfatória e destacou a performance do corpo de bailarinas. “Sempre primamos em levar o melhor do nosso trabalho e mais uma vez conseguimos atingir nossos objetivos”, pontuou a profissional.

Cumprindo com o caráter formativo que acompanha a proposta artística do Bento em Dança, os destaques do festival foram premiados com bolsas para congressos e cursos no Brasil e na Itália, oferecidas por profissionais e eventos parceiros.

Como já virou tradição, o Bento em Dança também recebeu um renomado time de professores, que orientaram ensaios e ministraram oficinas (masterclass), além de serem jurados do concurso. Este ano os convidados foram Moacir Correa (dança moderna) Rui Moreira (contemporânea), Cláudia Zaccari (ballet clássico), Andréia Spolaor (contemporânea), Erika Novachi (jazz), Marco Rodrigues (danças urbanas), Beatriz de Almeida (ballet clássico) e Eliane Fetzer (jazz).

O Bento em Dança é viabilizado pelo programa Pró-Cultura RS, do Governo do Estado, com apoio da prefeitura de Bento Gonçalves.

Fotos: reprodução