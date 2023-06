Banco de Alimentos convoca a população para doar alimentos; ação será junto aos grandes mercados

Mais de 1,7 milhão de gaúchos não têm nada para comer todos os dias e precisam de ajuda

Há um número alarmante de pessoas com fome no mundo: 828 milhões padecem com esse flagelo. No Brasil, são mais de 33 milhões de pessoas passando fome, sendo que 1,7 milhão delas são gaúchos que não têm nada para comer todos os dias. Diante dessa realidade preocupante, é fundamental que a sociedade se una em ações efetivas para combater a fome. É nesse contexto que, neste sábado, dia 10 de junho, os alegretenses têm a oportunidade de minimizar o sofrimento de suas comunidades participando do Sábado Solidário, um evento que será realizado em Alegrete e em várias cidades do Rio Grande do Sul.

O Sábado Solidário é organizado pela Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul e pelo Banco de Alimentos de Alegrete, em parceria com voluntários e parceiros locais. O objetivo é arrecadar alimentos que serão destinados a mais de 900 instituições sociais e famílias atendidas pelos Bancos de Alimentos no Estado. Desde o início deste ano, a campanha já conseguiu arrecadar 150 toneladas de alimentos, o que demonstra o impacto positivo que pode ser alcançado por meio dessa iniciativa.

Em Alegrete, o Sábado Solidário será realizado em frente aos supermercados parceiros Peruzzo da Venâncio Aires, Peruzzo da Barros Cassal, Baklizi e Nacional. Esses estabelecimentos têm se engajado na luta contra a fome, contribuindo para a coleta de alimentos e ajudando a conscientizar a população sobre a importância de apoiar essa causa.

O Banco de Alimentos de Alegrete, uma organização sem fins lucrativos, desempenha um papel fundamental na erradicação da fome, no combate ao desperdício e na promoção da segurança alimentar. Sua atuação é possível graças ao esforço conjunto da sociedade, que se mobiliza para doar alimentos e recursos, além de contar com a ajuda de voluntários de diversas instituições locais, como o Rotary Club Alegrete Sul, Rotary Club Alegrete Norte Centro, Lions Club Ibirapuitã, Lions Club Alegrete, Jovens da Ordem Demoley, Grupo Escoteiro Honório Lemes, Igreja Presbiteriana, Associação de Moradores e Voluntários da Comunidade.

A campanha do Sábado Solidário no Estado conta com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), que tem apoiado a Rede de Bancos de Alimentos RS ao longo dos anos. Desde a sua criação, há 22 anos, a Rede de Bancos de Alimentos RS já arrecadou e distribuiu mais de 70 milhões de quilos de alimentos, beneficiando centenas de instituições e famílias em situação de vulnerabilidade. Os Bancos de Alimentos no Estado doam em média 400 mil quilos de alimentos por mês, representando um esforço constante para levar comida e esperança a quem mais precisa.

Para obter mais informações sobre o Sábado Solidário e como contribuir, você pode entrar em contato pelo número 999566385 ou enviar correspondências para Rua Presidente Franklin Roosevelt, 305, Centro, Alegrete, Rio Grande do Sul, 97541-45, Brasil.

O Banco de Alimentos de Alegrete, juntamente com todos os parceiros e voluntários envolvidos, está empenhado em combater a fome e levar esperança às pessoas que enfrentam essa dura realidade. A participação da comunidade é essencial para que juntos possamos construir um futuro mais justo e solidário.