Família busca por trabalhador rural desaparecido há mais de seis meses

A família do trabalhador rural Paulo Augusto Ross Severo, de 67 anos, está desesperada em busca de informações sobre o seu paradeiro. Segundo relatos da irmã, Regina Ross, Paulo estava trabalhando em um estabelecimento rural na localidade do Parové, entre Alegrete e Rosário do Sul, porém, desde novembro do ano passado, eles não conseguem mais contato com ele.

Natural de Alegrete, a família de Paulo mudou-se para Uruguaiana há alguns anos, enquanto ele manteve o trabalho no interior. De acordo com Regina, o irmão sempre manteve contato frequente com a família, mas há seis meses, as tentativas de comunicação são em vão.

O telefone celular de Paulo está apenas na caixa postal e a família desconhece o nome do proprietário do estabelecimento rural onde ele estava trabalhando, apenas sabendo que reside em Rosário do Sul. A falta de contato tem gerado grande preocupação entre os familiares, que buscam por qualquer informação que possa indicar o paradeiro e o bem-estar de Paulo.

“Estamos desesperados para descobrir o que aconteceu com meu irmão. Pedimos a colaboração de todos que possam fornecer qualquer dado que nos ajude a encontrar Paulo”, afirmou Regina Ross em entrevista.

Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo Augusto Ross Severo, pode entrar em contato com a família pelos números 55 99651-8023, 55 99210-8425 ou 55 984413565.