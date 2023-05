Homem é preso por arrombamento e furto em residência no bairro Novo Lar

Share on Email

Com base nas informações repassadas, incluindo características e possível localização do suspeito, os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço mencionado.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um homem de 49 anos, com antecedentes criminais, que correspondia às características repassadas. Ao avistar a viatura policial, o suspeito tentou fugir correndo em direção ao pátio da residência, buscando impedir a entrada da guarnição.

Os policiais agiram com eficácia e conseguiram alcançar o suspeito, efetuando a abordagem. Durante as buscas realizadas nas proximidades, os policiais encontraram um forno elétrico, que pertencia à vítima, além de um facão e uma chave de fenda, que possivelmente foram utilizados na prática do crime.

Diante dos fatos, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Na DP, em contato com a Delegada de Plantão, foi formalizada a autuação em flagrante do suspeito pelo crime de furto e arrombamento de residência.