Banco de Alimentos já tem local em Alegrete para acondicionamentos das doações

O depósito do Banco de Alimentos de Alegrete será no 10º B.Log. A confirmação veio do Comandante do 10º B.Log, Coronel Wilson André Barreiros Ribeiro, através do Adjunto de Comando, Subtenente Radtke que representa o 10º B.Log, no Conselho Gestor do Banco de Alimentos de Alegrete.

Na última terça-feira (22), o coordenador Adão Roberto e o Sub Ten. Radtke coordenaram o acondicionamento do primeiro lote de doação de alimentos no novo espaço para depósito do Banco de Alimentos de Alegrete na unidade militar.

Primeiro lote de doações já estão acondicionadas

Roberto destaca que, com a organização do depósito, o Banco de Alimento de Alegrete, dá mais um importante passo para sua estruturação e criação de um sistema eficaz de arrecadação, acondicionamento e distribuição das doações de alimentos recebidas.

O 10º B.Log participa desde as primeiras reuniões de criação do Banco de Alimentos de Alegrete, e é parceiro do projeto somando-se no combate a fome para levar alimento as famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

O Projeto do Banco de Alimentos em Alegrete iniciou no dia 25 de janeiro deste ano, em reunião no Centro Empresarial de Alegrete e conta com apoio de diversas instituições parceiras.

Com objetivo de combater a fome, levando alimento, saúde e segurança alimentar às pessoas que mais precisam, o Banco está aberto para interessados em fazer doações.

Elas podem ser entregues nos pontos de coleta da AABB, Lojas Quero-Quero, Rádio Minuano, Associação dos Arrozeiros e na UNIMED.

O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul. A Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Maiores informação podem ser obtidas pelo 55-999566385.