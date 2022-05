Banco de Alimentos segue combatendo a fome em comunidades carentes

Com o apoio de doações das Lojas Izolan, Toca do Lobo, Unimed, Sindicato Rural, AABB, Ergomed, Dr. Décio e o trabalho dos clubes de serviço Rotary e Lions, o Banco de Alimentos de Alegrete realizou mais uma entrega de doações de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em dois dias de trabalho dos voluntários, foram atendidos os Bairros Santo Antônio, Vila Nova, Segabinazi, Vera Cruz, Olhos Dágua de Natal, Núcleo Habitacional Oswaldo Aranha e Maria do Carmo.

Diversas famílias da periferia foram auxiliadas

A entrega teve a presença de lideranças comunitárias dos bairros que ajudam na mobilização social.

“Agradecemos a comunidade, comércio e instituições que contribuíram ativamente para esta campanha de combate a fome e assim levar um pouco de esperança aos nossos irmãos alegretenses”, destacou Adão Roberto, responsável pela iniciativa.

O Projeto do Banco de Alimentos já tem mais de 21 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado.

Em Alegrete o projeto já conta com adesão de empresas e respaldo da comunidade. Interessados em ajudar podem agendar suas doações através do telefone (55-99566385). No próximo dia 4 de junho está previsto mais um Sábado Solidário, dia de arrecadação de alimentos nos supermercados Nacional e Peruzzo da Venâncio.

Fotos: reprodução