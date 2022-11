Banda do CIEP conquista o título de melhor fanfarra harmônica em Quaraí

Depois de 2 anos afastados dos concursos, festivais e apresentações devido a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo todo, a corporação musical voltou com força, garra e vontade de fazer o que eles mais gostam que é a música.

Após uma bela performance nas apresentações os alegretenses foram premiados com o 1° lugar corpo musical categoria , Fanfarra Harmônica; 1° pelotão de bandeiras (Gustavo, Jamilli, Maria Eduarda, Eduarda, Mariglei e Thailiz); 1° baliza solo Nhatali Gonçalves; 3° mor (Matheus Coimbra) e Naipe de melhor solista com Cleiton Escobar e Osmar Kulman.

Com essa conquista, a banda do CIEP atingiu seu tricampeonato consecutivo, 2018, 2019, e agora depois de pandemia 2022. A banda conta com cerca de 25 componentes, alunos, ex-alunos da escola e amigos.

Segundo o instrutor da corporação Henriq Ancinelo, o próximo objetivo é ir para cidade de Capão da Canoa, no dia 11 de dezembro, pelo campeonato da Associação Gaúcha de Bandas (AGB), competição essa que da classificação para o Nacional de Bandas do próximo ano.

“Pedimos a ajuda se alguém quiser colaborar conosco. O custeio da viagem será muito alto”, solicita Ancinelo.

Homem ameaça ex-companheira com faca e é preso pela Brigada Militar

A Banda do CIEP, tem como Regente Robson Silva, coordenadora Liziane Ancinelo, instrutor Henrique Ancinelo e Mor Matheus Coimbra; Baliza solo Nhatali Gonçalves; Rainha da banda Victoria Maria e instrutor do pelotão de bandeiras Gustavo Barros Escobar.

A Banda da escola CIEP foi fundada em 14 de Abril de 2001, por Célio Acunha Fontoura ex presidente da FEBARGS. Com objetivo de desenvolver o gosto pela música desde os primeiros anos escolares, como auxílio pedagógico no desenvolvimento motor, senso de responsabilidade e atenção requisitos básicos para o aprendizado tanto escolar como musical.

PM aposentado diz que milagre salvou sua família

Ao longo de sua história conquistou diversos títulos como Eneacampeã Estadual pela Federação de Bandas do Rio Grande do Sul; Campeã Estadual pela Associação Gaúcha de Bandas; Campeã Estadual pela Agência de Bandas Marciais e Fanfarras do Brasil. O CIEP é tricampeã alegretense pela Associação Alegretense de Bandas e Fanfarras, duas vezes Banda Ouro nos anos de 2004 e 2008 pela FEBARGS. Foi campeã geral do concurso estadual da Febargs no ano de 2014 e Tricampeã do concurso da Associação de Bandas e Fanfarras de Quarai (Abanfaq) nos anos de 2018 e 2019 e agora 2022.

A corporação musical também possui diversos prêmios individuais, como naipes destaques, baliza, mor e pelotão de bandeiras.

Fotos: reprodução