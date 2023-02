Barra do Quaraí não registrou crimes rurais em 2023

A ação iniciou em 16 de dezembro de 2022, tendo como objetivo prevenir e combater os delitos de maior incidência e risco à ordem pública e à economia do Município de Barra do Quaraí, especialmente os crimes rurais.

Gigante de 8 anos, que peleia contra grave enfermidade, dá exemplo de superação no lombo de um cavalo

No ano de 2023 não houve registro de crimes rurais em Barra do Quaraí, sendo que o último delito desta natureza ocorreu há 54 dias. Desde o início da Operação, diversas ações preventivas e repressivas têm sido realizadas na área urbana e rural do Município, além de trabalhos investigativos.

Dentre as ações ostensivas, barreiras policiais, patrulhamento de estradas e busca de informações em propriedades rurais, têm ocorrido diariamente, inclusive em horário noturno, visando à prevenção especialmente de abigeatos.

Os resultados positivos no combate à criminalidade são fruto do trabalho de todas as forças de segurança pública que atuam em Barra do Quaraí, em especial a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal, as quais atuam de forma integrada com a Polícia Civil e com o objetivo comum de servir e proteger a sociedade.