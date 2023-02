Primeira sessão ordinária da Câmara dá início aos trabalhos em 2023

A Câmara promoveu na manhã desta quinta-feira (16), a primeira sessão ordinária do ano, após o período do recesso parlamentar.

Com a presença do prefeito Marcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade, acompanhados por diversos secretários municipais, a sessão cumpriu todos os ritos regimentais. Neste primeiro encontro, iniciou a formação das novas comissões permanentes e definição das lideranças partidárias para 2023.

O presidente Luciano Belmonte saudou a presença do prefeito Márcio Fonseca do Amaral e do vice Jesse Trindade. Belmonte citou a forte representação do secretariado municipal, evidenciando o respeito entre os poderes, cada qual com suas respectivas responsabilidades e plena independência.

No período de recesso parlamentar houve muito trabalho na Câmara. Através das redes sociais e do site oficial da Câmara, a comunidade esteve informada do muito que se produziu na parlamento, reiterou o presidente.

Foram nada menos do que quatro sessões extraordinárias, uma Audiência Pública, duas sessões especiais, além das intensas agendas da mesa diretora e do conjunto de vereadores e vereadoras.

As sessões ordinárias, agora retomadas, acontecerão sempre a partir das 18h nas segundas-feiras e das 8h nas quintas-feiras. “Transparência é a palavra de ordem”, destacou o progressista Luciano Belmonte. Ele fez questão de frisar que a Casa está sempre de portas abertas para a comunidade. As sessões estão com transmissão pela TV Câmara, via Facebook, assim como pelas ondas da Minuano FM, e tradução em Libras. Na próxima sexta-feira (17), deverá ser oficializadas as comissões e líderes de bancadas.

Fotos: assessoria CMA