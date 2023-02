Mulher é atropelada e estuprada por motorista na Serra do RS

Uma mulher de 32 anos foi atropelada na manhã de domingo (12) em Santa Maria do Herval e depois estuprada pelo motorista do veículo em uma estrada de Gramado, cidades da Serra do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o delegado Gustavo Barcellos, a vítima relatou que caminhava na rua Professor Laurindo Vier, em Santa Maria do Herval, quando foi atropelada por trás. “O condutor do veículo que atropelou simulou que estava preocupado com a situação dela, oferecendo ajuda para levá-la ao hospital e convenceu ela a entrar no veículo”, afirma.

Também sob a alegação de preservar a integridade física da mulher, ele teria amarrado as mãos dela e, logo depois, seguiu para uma estrada na zona rural de Gramado, onde “subjugou a vítima com uma arma e praticou os atos sexuais, o abuso sexual, o estrupo da vítima”.

Conforme o delegado, a vítima, em certo momento, “conseguiu se desvencilhar das amarras e entrou em luta corporal com o autor e conseguiu fugir”. Ela, então, pediu ajuda na estrada, a Brigada Militar foi acionada, a Polícia Civil avisada e tiveram início as investigações.

Há uma suspeita de que um carro que foi jogado de um penhasco em Canela tenha sido o veículo usado pelo autor dos crimes. Barcellos informou que foram solicitadas perícias para a coleta de digitais e material genético para confrontação de DNA.

O comandante do 2º Pelotão Ambiental de Canela, Marco Antônio Ritter, informou que o veículo estava em local de difícil acesso e foi acessado apenas na terça-feira (14). O carro é um Gol, branco, que havia sido furtado de uma revenda de automóveis na semana passada em Parobé.

O delegado informou que a apuração do caso é prioridade e está adiantada, mas não deu detalhes para não atrapalhar a investigação, que segue em sigilo.