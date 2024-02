Descida dos Blocos terá muitas atrações e novo local

Em um esforço da dupla Maysa Moreira e Diego Fagundes, com apoio de empresários da cidade e apoiadores foi possível garantir que o evento aconteça sem depender de recursos públicos, contando com a participação da Prefeitura Municipal, que cedeu o espaço para a realização da festa popular.

Dra. Nívia filia-se ao PSB e oxigena o cenário político de Alegrete

Para este ano, que promete ser ainda mais especial, estão confirmadas a presença de diversas atrações que prometem agitar as quatro noites e duas tardes de folia. Entre as atrações confirmadas para a Descida dos Blocos 2024 estão o Grupo A+, Cris Fiuza, DJs, incluindo DJ Preto, DJ Master, DJ Rodrigo, DJ Cruzze e DJ Dane. Além disso, as escolas de samba Por do Sol, Rosa de Ouro e Canudos prometem levar toda a energia e alegria do Carnaval para as ruas de Alegrete.

Decisão unânime: Carnaval de rua confirmado para Alegrete em 2024

Os organizadores destacam que haverá ambulância por meio da empresa Movilcor durante todas as noites com sua equipe. Diego Fagundes e Maysa Moreyra, expressam profunda gratidão a todos que tornam possível a realização da Descida dos Blocos.

Além do apoio financeiro e logístico, a segurança do evento também está garantida, contando com segurança particular, Brigada Militar e Guarda Municipal, visando proporcionar uma festa segura e tranquila para todos os participantes. O local escolhido para sediar a 6ª edição da Descida dos Blocos será em frente ao Clube 7 de Setembro, nas imediações do Parque Rui Ramos.

Com uma programação diversificada e o compromisso de manter viva a tradição carnavalesca em Alegrete, a Descida dos Blocos 2024 promete ser um grande sucesso, proporcionando momentos de alegria e descontração para toda a comunidade. Na última edição, foram mais de 15 mil pessoas entre as quatro noites, pontuam os responsáveis.