BBB 24 entra em ‘modo turbo’ a partir desta sexta; entenda a dinâmica

A reta final do Big Brother Brasil 24 traz consigo uma nova fase marcada pelo modo turbo da competição. A partir desta sexta-feira (28), o ritmo acelerado da disputa se intensifica, com a promessa de emocionantes reviravoltas até a formação do pódio com os finalistas.

Neste novo formato, três participantes serão eliminados a cada semana, impulsionando a corrida rumo ao prêmio final. O ciclo de eliminações começa já nesta sexta-feira, com a formação de um novo Paredão. No domingo, um brother ou sister será despedido da casa, abrindo espaço para a formação imediata de uma nova berlinda logo após a Prova do Líder. Na terça-feira, a dinâmica se repete, culminando na eliminação de mais um participante. E na quinta-feira, mais um adeus será dado, seguido pela definição de uma nova liderança.

A aceleração da competição marca também o encerramento de um ciclo. Na quarta-feira (27), ocorreu a última Festa do Líder, marcando a despedida de Giovanna do posto.

Após a eliminação de Leidy Elin na última terça-feira (26), o Top 10 do BBB 24 foi definido. Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel estão agora mais próximos do tão almejado prêmio final do programa, cada um pronto para enfrentar os desafios e as emoções que a reta final reserva.