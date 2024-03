BBB 24: Matteus faz promessa com Davi: ‘Pular na piscina sem roupa’

A promessa foi feita durante uma conversa entre os participantes, onde Davi, que está no Paredão esta semana, prometeu pular nu na piscina caso permaneça na casa. Matteus, que também está na berlinda, decidiu se juntar ao colega nessa promessa peculiar.

“Se eu fechar 93 dias de programa – nada mais é do que, faltando uma semana para terminar o programa -, eu vou pular com o Davi na piscina praticamente sem nenhuma roupa. Só com a mão no ‘tareco'”, afirmou Matteus.

A participante Alane demonstrou sua surpresa diante da promessa, comentando: “Tô vendo vocês prometendo porque dá engajamento. Mas se funcionar eu aceito!”

Davi também refletiu sobre as possíveis consequências da promessa, imaginando um cenário: “Aí chega o Tadeu e fala: ‘E aí, Davi, você tem uma promessa pra cumprir hoje'”.

Matteus, por sua vez, destacou a importância de respeitar o público e os telespectadores mais jovens: “Mas não pode mostrar nada, Deus o livre. Tem muita criança olhando. O cara tem que respeitar também as pessoas”.

A promessa de Matteus e Davi certamente adiciona um toque de expectativa ao jogo, deixando os fãs curiosos para saber se eles realmente cumprirão o combinado caso cheguem aos 93 dias de confinamento no BBB 24.