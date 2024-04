BBB 24: prêmio acumula em R$ 2,42 milhões após última eliminação

Antes de Tadeu Schmidt anunciar o resultado da votação, a Líder Giovanna teve que tomar uma decisão e escolheu um entre três envelopes na sala da casa. A mineira optou pelo envelope número 3, e o valor revelado foi de R$ 220 mil. Ela precisou, então, decidir entre a quantia do envelope ou se a eliminada da semana giraria a roleta no palco do programa. Giovanna optou pelo valor do envelope. Com essa decisão, o valor passou de R$ 2,2 milhões para R$ 2,42 milhões.

Embora Giovanna tenha decidido pelo valor escrito no envelope, Pitel girou a roleta no estúdio, ao lado de Tadeu Schmidt. A assistente social sorteou a quantia de R$ 50 mil. O que mostrou que a Líder tomou a melhor decisão.

Informações: Gshow

Fotos: Gshow