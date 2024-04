Frente fria traz chuva e a Defesa Civil emite alerta para a região Oeste

A instabilidade proveniente dos países vizinhos atingirá o estado gaúcho ainda nesta quarta-feira (3), persistindo durante a quinta-feira e parte da sexta-feira, com previsão de chuva em todas as regiões gaúchas e possibilidade de tempo severo localizado.

Fortes áreas de instabilidade na frente da frente fria estão se formando nesta quarta-feira no Centro da Argentina e no Uruguai, com tendência de deslocamento em direção ao Rio Grande do Sul. Estas áreas podem provocar chuvas localmente fortes e temporais em alguns pontos, acompanhados por raios e rajadas de vento.

De acordo com o site Climatempo, na quarta-feira (3) não há previsão de chuva. Na quinta-feira (04), com o avanço da frente fria pelo oceano, as instabilidades associadas a temporais isolados, com chuvas pontualmente fortes, ventos acima dos 60km/h e possibilidade de eventual queda de granizo, avançam sobre praticamente todo o território gaúcho. Nas regiões Sul, Oeste, Centro, Norte, Nordeste e Vales, os acumulados de chuva devem ficar entre 40 e 70mm/dia. O alerta é de atenção, conforme a Sala de Situação/SEMA-RS.

Para sexta-feira (05), ainda devido ao avanço da frente fria aliada a uma baixa pressão, são esperadas chuvas fracas a moderadas sobre a metade Norte e Oeste do território gaúcho, com acumulados entre 15 e 25mm/dia. Além disso, os ventos soprarão em grande parte do Estado, com rajadas entre 30 e 50km/h. Conforme divulgado pelo SEMA, o alerta é de risco baixo.