Pai é preso por estupro, abuso e maus-tratos contra os filhos em Alegrete

A investigação, iniciada em fevereiro a partir de um registro de ocorrência, confirmou que as duas vítimas, ambas filhos do investigado – uma delas tendo recentemente alcançado a maioridade – eram abusadas sexualmente desde crianças, e uma delas também sofria maus-tratos, alegando, principalmente, agressões. As vítimas referiram serem ameaçados pelo investigado para não revelarem os abusos sofridos.

Após reunir elementos suficientes, foi representado ao poder Judiciário pela sua prisão, o que foi deferido e o mandado cumprido na presente data. O preso, de 46 anos, foi capturado em sua residência, no bairro Honório Lemes. Ele já é conhecido no meio policial e registra antecedentes policiais por furto qualificado, lesão corporal, receptação, vias de fato, injúria e um homicídio tentado, dentre outros delitos.

Após cumpridas as exigências legais, ele foi encaminhado à DPPA, à DP para interrogatório e, após, será conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete (garantido o sigilo): (55) 34270300 (plantão) ou (55) 984511689 (WhatsApp).