BBB 24: Yasmin protagoniza treta com Matteus

Após a exibição ao vivo do “Big Brother Brasil 24”, na madrugada de segunda-feira (4), uma discussão entre Yasmin Brunet e Matteus Amaral agitou os ânimos na casa mais vigiada do país. O desentendimento teve início quando Yasmin expressou sua indignação por Matteus não ter a defendido durante a formação do Paredão, onde foi chamada de “inútil” por outro participante, Davi Brito.

A situação se intensificou quando Matteus, em um momento posterior, tentou convidar os colegas para uma refeição antes que uma infração os colocasse no grupo Tá com Nada. Ao se deparar com uma Yasmin visivelmente abalada e chorosa, ele buscou entender o que havia acontecido.

Sem compreender a razão da irritação de Yasmin, Matteus enfrentou dificuldades para entender que ela esperava que ele confrontasse Davi em sua defesa. Em meio à acusação de que ele agia de forma seletiva em relação a quem defendia, a tensão entre os dois aumentou.

As trocas de palavras acaloradas culminaram em uma discussão mais intensa, com Yasmin acusando Matteus de falta de respeito e este, por sua vez, tentando acalmar os ânimos. A tentativa de mediação por parte de outros colegas de confinamento não foi suficiente para conter a escalada do conflito protagonizado por ela.

Ao final, Matteus optou por se retirar da situação, enfatizando sua intenção inicial de apenas convidar os participantes para a refeição.