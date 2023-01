A ocorrência dos disparos de arma de fogo ocorreu na madrugada, já as agressões foram no início da noite de domingo(22).

De acordo com a Brigada Militar, por volta das 03h25min desta segunda-feira(23), uma guarnição foi até o bairro Independência para verificar uma denúncia de violência doméstica. No endereço, foi feito contato com a vítima, de 21 anos, que relatou que no domingo, às 19h saiu com o ex-companheiro de 21 anos.

Descarte de animal morto em vala de bairro revolta moradores

Eles residem juntos há 6 anos e possuem um filho de 4, entretanto, se desentenderam devido ao fato do suspeito estar embriagado e dirigindo de forma perigosa.

Com isso, o homem a agrediu com um soco no nariz e a ameaçou de morte. Já na madrugada, ela acordou com barulho de estampidos de disparo de arma de fogo efetuados pelo suspeito e a polícia foi acionada.

Os policiais verificaram que os disparos atingiram a janela, porta e forro da residência da irmã da vítima que mora no mesmo pátio. A guarnição realizou buscas, porém, o suspeito não foi localizado, tampouco, a arma de fogo. A vítima foi encaminhada até a DPPA para registro.