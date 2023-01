Descarte de animal morto em vala de bairro revolta moradores

Share on Email

Além de um desfavor à cidadania, a situação se configura como caso de saúde pública e crime ambiental.

Moradores do bairro Santos Dumont estão incomodados com a falta de respeito de algumas pessoas que estão descartando animais mortos em valas às margens da rua São Paulo. O local fica bem próximo às residências.

Eles afirmam que esta não é a primeira vez que animais mortos são descartados local. “Somente neste mês foram jogados mais de dois cachorros. Em dias de calor, o cheiro é insuportável e incomoda muito. É muita falta de respeito”, disse uma moradora do bairro que falou com o PAT.

“Estamos preocupados com risco de doença e danos à saúde, quase não conseguimos respirar, fazer as refeições é um desafio ainda maior” – pontuou.

Uma das moradoras ressaltou que por ser domingo, não obteve sucesso no contato com a Prefeitura para que a remoção fosse feita, contudo iria solicitar a retirada, nesta manhã.

“Desta vez é um cachorro de grande porte que foi descartado na valeta. O mau cheiro é insuportável, inclusive as crianças ficaram com enjoos toda tarde. É um absurdo que as pessoas não se conscientizam de que está não é a forma correta de fazer isso.”- comentou.

A reportagem entrou em contato com Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, que informou que vai providenciar a retirada do animal, que foi abandonado de maneira irresponsável. Até o momento o proprietário não foi identificado.