Semana quente com 39ºC, e previsão de chuva a partir de quarta-feira

Para terça (24), a Climatempo aponta que o ar seco predomina em todo o Estado, deixando o tempo firme e sem chuva. Embora haja bastante variação de nebulosidade, o sol deve brilhar forte.

Sem a presença da chuva na terça, a temperatura volta a atingir valores altos na Campanha e na Fronteira Oeste, podendo chegar a 40 °C. Em Alegrete, por exemplo, a máxima será de 39°C.

Nesta segunda, a frente fria avança em direção à Santa Catarina e ao Paraná, e muitas regiões do Rio Grande do Sul mantém o tempo firme.

Em Alegrete, nas últimas 48 horas choveu 19,2 mm e a semana começou quente. Dos 21ºC o dia terá a máxima de 38ºC. Será a terceira onda de calor do verão 2023.

Na terça-feira (24), o dia será mais quente, a mínima passa para 23ºC e a máxima chega aos 39ºC. Já na quarta-feira (25), a previsão que, durante a tarde, nuvens carregadas irão espalhar chuva pelo centro-oeste e sul do Estado. Há previsão de temporais e chuva forte. A tendência é de chuva (8mm), com probabilidade de 90%, mas o calor persiste, em Alegrete a máxima será de 36ºC.

Na quinta a instabilidade prossegue e embora a sensação do calor diminua um pouco (34ºC), a previsão de chuva rápida com 7 mm. Para sexta-feira (27), a máxima é de 34mm com mais previsão de chuva (7mm), porém com 67% de possibilidade.

Foto: Dedé Lopes