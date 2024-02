Mulher morre após carro colidir em árvore na Avenida Nilo Peçanha

A colisão de um carro contra uma árvore na Avenida Nilo Peçanha, na zona norte da Capital, provocou a morte de uma mulher. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13), próximo da Avenida Ipê. A lateral do Ford Fiesta, no lado do passageiro, atingiu a árvore.

A vítima era a condutora e única ocupante do carro. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes da EPTC, Samu, bombeiros, policiais civis e Brigada Militar estão no local. Em razão do acidente, o trânsito flui em apenas uma faixa em ambos os sentidos. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias irá determinar as causas do acidente.

Fonte: GZH – Leandro Rodrigues