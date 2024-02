Mulher de 65 anos é agredida e sofre fratura no fêmur; acusado é preso pela BM

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da tarde de segunda-feira(12), por volta das 12h30, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para se deslocar até o Hospital Santa Casa de Caridade, onde uma mulher de 65 anos deu entrada com uma fratura no fêmur, alegando ter sido vítima de violência doméstica.

Segundo seu relato, durante uma discussão, seu companheiro a empurrou, levando-a a cair e sofrer a lesão. A vítima também informou que o acusado teria ido até uma garagem para pegar um motorhome de sua propriedade, possivelmente com intenção de fugir para Porto Alegre.

Os policiais seguiram até o endereço indicado e conseguiram abordar o homem de 68 anos. Diante dos fatos apresentados, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante.

Enquanto isso, a vítima permaneceu internada no hospital, aguardando a realização de uma cirurgia devido à gravidade da fratura sofrida.