Biblioteca do IFFar recebe doação de 300 livros de literatura

No entanto, apesar de contar com um acervo considerável de livros técnicos e científicos, a Biblioteca Tarso D. Siqueira ainda apresenta uma lacuna importante no que diz respeito à literatura.

Por esse motivo, o bibliotecário responsável pela Biblioteca do IFFar – Campus Alegrete, Josef de Aquino Peruck, desenvolveu um projeto solicitando ao Banco de Livros de Porto Alegre, uma doação de livros de literatura para os alunos da instituição. Através desse projeto, o Campus foi agraciado com cerca de 300 livros que irão contribuir significativamente para a formação cultural, pessoal e acadêmica dos estudantes, além de estimular a leitura, promover atividades no campus e dar a possibilidade dos alunos terem acesso a livros de literatura (inter)nacional de diversos gêneros.

O profissional destaca que a leitura é uma prática fundamental para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. “Por meio da leitura, temos acesso a novas ideias, informações e perspectivas, que ampliam a nossa compreensão do mundo e nos ajudam a desenvolver habilidades como a empatia, a criatividade e a reflexão crítica”, reitera.

No contexto educacional, ele explica que a leitura também desempenha um papel fundamental na formação dos estudantes, tanto do ponto de vista acadêmico quanto pessoal. Além de ser um meio eficaz de desenvolver a escrita e a comunicação, a leitura pode contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade estética e para a ampliação do repertório cultural dos alunos.

