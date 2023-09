Biblioteca Pública estará à disposição dos leitores neste sábado em Alegrete

Desde agost, a Biblioteca Pública Municipal vem abrindo no último sábado de cada mês. Neste sábado, estará com suas portas abertas ao público no horário das 11h às 17h. A bibliotecária responsável, Aliriane Ferreira Almeida estará aguardando a visita dos leitores tanto para pesquisa, consultas ou para uma boa leitura.

Ás 16h na Biblioteca acontecerá também o Clube do Livro da Unipampa. Com foco, no livro ” O sol é para todos”, da escritora americana Harper Lee, publicado em 1960 e vencedora do prêmio Pulitzer no ano subsequente.