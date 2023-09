Defesa Civil em alerta: chuvas persistentes e Rio Ibirapuitã acima do normal

De acordo com o coordenador, Renato Arnoud Grande, eles passaram todo o fim de semana monitorando o comportamento do rio, justamente porque a previsão é de uma semana de instabilidade. Depois de ter recuado consideravelmente para 3m77cm no último dia 21 de setembro, ele começou a subir novamente desde a última quinta-feira.

O dia começou com uma pancada de chuva forte, e para hoje está previsto o registro de 60 mm no Município. Para a terça-feira, a previsão é de mais 70 mm de chuva e, devido a isso, a Defesa Civil se mantém alerta para qualquer eventualidade. Depois, o tempo instável dará uma trégua até sexta-feira, 29, quando deve cair mais 5 mm. Quanto às pessoas atingidas (266), o coordenador da Defesa Civil diz que não removeram suas casas mesmo com os pedidos de ajuda do município. Isso foi uma forma de precaução, já que está indicada chuva para esta semana em Alegrete. Os que voltaram, esclareceu, o fizeram por conta própria. Junto com o retorno da chuva forte, veio a leve queda da temperatura.”