Anvisa libera vacinas que sofreram alteração de temperatura em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou a utilização das doses de vacina contra Covid-19 que sofreram variação de temperatura. As doses foram avaliadas como satisfatórias para uso, “uma vez que se encontram dentro das especificações de qualidade”, conforme o relatório da ANVISA.



As doses sofreram alteração na temperatura no último dia 29 de abril, em decorrência de problema técnico na câmara de refrigeração que armazenava as vacinas. Diante disso, “a Secretaria de Saúde, aguardou a decisão da ANVISA para só então realizar a utilização das doses. Nossa maior preocupação é com a nossa população, de modo que esperamos pelo parecer técnico para tomarmos as decisões em conformidade com ele”, destacou a secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

No total são 500 doses de vacinas da coronavac e vão ser usadas na dose 2 de quem estava em atraso disse a Secretária da Saúde.