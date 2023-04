Blitz abordou dezenas de veículos para checar documentos e fiscalizar cargas e mercadorias

Share on Email

Na quinta-feira(20), ocorreu mais uma ação integrada em decorrência ao combate à sonegação de impostos. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania em parceria com a Secretaria de Finanças e Orçamento e o Policiamento Rodoviário Estadual. A operação conjunta de fiscalização de trânsito e tributária foi realizada na Avenida da Integração e áreas adjacentes, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários da via e combater a sonegação de impostos.

Durante a operação, foram observados 80 veículos entre carros, motos e caminhões, onde foram lavrados oito autos de infração de trânsito pela Guarda Municipal e Comando Rodoviário da Brigada Militar. Já a equipe da Secretaria de Finanças e Orçamento ficou responsável pela fiscalização das notas fiscais dos carregamentos, a fim de garantir que todas as cargas estivessem regularmente documentadas e com o pagamento de impostos em dia.

Essa ação conjunta foi de extrema importância para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, bem como para coibir a sonegação fiscal, que é um problema que afeta toda a sociedade. A colaboração entre as Secretarias envolvidas foi essencial para a realização da operação, tornando-a mais eficiente e abrangente.

A fiscalização de trânsito e tributária é uma das responsabilidades das autoridades públicas, que têm o dever de zelar pelo bem-estar da população. É importante ressaltar a importância da conscientização dos motoristas e empresários, no que diz respeito à regularização dos veículos e das cargas transportadas.