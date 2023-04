Tiradentes foi morto, mas o “Quinto dos Infernos” continua com alta carga de impostos no Brasil

Share on Email

Joaquim José da Silva Xavier – Tiradentes foi único inconfidente mineiro morto, de forma brutal, em 21 de abril de 1792, porque se revoltou contra a carga tributária, da época, que o Brasil pagava à coroa portuguesa, ou seja 20% de impostos, no movimento apelidado de Quinto dos Infernos. E dentre aqueles que se rebelaram contra o domínio português, em 1779, Tiradentes era o de classe mais baixa (mas não era pobre. Ele tinha 43 jazidas de ouro).

Em 2022 a carga tributária, no Brasil diminui um pouco com o governo anterior e ficou em torno de 33%. Um dos tributos federais que baixou foi sobre os combustíveis.

Se Tiradentes ressucitasse hoje ele ficaria muito mal em saber que a carga tributária no Brasil continua pesada em torno de 35%. O Brasil continua sendo o “quinto dos infernos” em termos tributários e fiscais, comentou o estudante de Economia da UPFel, Ícaro Oliveira.

No Município, os principais impostos que se deve pagar é o IPTU e ISQN, entre outros. Em nível de estado o contribuinte paga IPVA e ICMS e para o Governo Federal imposto de renda, no caso de terras, o ITR, além de todos os impostos embutidos sobre os produtos que as pessoas compram.

O feriadão de Tiradentes é a data justa e perfeita para lembrar que a revolta contra impostos (elevados e abusivos) sempre esteve presente nas mais importantes revoluções ao longo da História da humanidade. A Revolução Inglesa (1689), A Revolução Americana (1776) e A Revolução Francesa (1789) tiveram, como uma das causas, a explosão popular contra o excesso de tributação interna ou contra a tributação imposta pelo império sobre a colônia.

Com informações do UOL