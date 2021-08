Share on Email

Uma blitz foi realizada na manhã deste domingo(22), pela Brigada Militar com o apoio da Guarda Municipal, na Avenida Tiaruju, em Alegrete.

Blitz da BM e GM abordou dezenas de veículos na Avenida Tiaraju

No total, mais de 40 veículos foram abordados e um condutor foi autuado, pela Guarda Municipal, por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação(CNH). A ação da Brigada Militar visa a segurança e a fiscalização de forma preventiva.

A blitz ocorreu por cerca de uma hora e atuou nos dois lados da Avenida Tiaraju nas adjacências do Parque Doutor Lauro Dornelles, onde ocorreu um grande evento de som automotivo e rebaixados. No local há participantes de toda região.

A polícia ambiental também esteve no Parque e atestou que não havia irregularidades. O evento foi autorizado e aconteceu durante todo dia.

No último dia 20, o Ministério Público entrou com uma ação para buscar o cancelamento da Festa Automotiva, alegando poluição sonora. Já os organizadores do evento em nota nas redes sociais destacaram que , em momento algum, ocorreu qualquer irregularidade ou infração em razão da poluição sonora.