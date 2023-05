Moradores reclamam das condições de rua na Progresso

Moradores da Rua Átila Casses, no Bairro Progresso em Alegrete passaram mais uma vez por uma situação que ocorre sempre quando chove. As condições da rua em dia de chuva deixam o local intransitável e de difícil locomoção devido ao acúmulo de barro e buracos que existem na via.

As últimas chuvas agravaram o problema e os moradores foram castigados na última semana que marcou uma precipitação superior aos 100 mm no município em pouco mais de quatro dias. Alguns moradores relatam que a prefeitura esteve a umas duas semanas atrás e colocaram uma espécie de sobra de asfalto com cascalho, mas em uma parte da rua, o restante ficou sem, inclusive alegam que o reparo já está virando barro em virtude da camada fina, que está virando terra.

“Os reparos são paliativos com terra, aí pega uns dias chuvosos como esta última semana vira um barral tremendo e a pé é complicado, tem crianças que nem vão a escola em dia que a rua fica tomada por água”, desabafa um morador, que prefere o anonimato.

A reportagem entrou em contato com o secretário de infraestrutura Mario Rivelino Soares que disse que a rua será inserida no cronograma de reparos novamente. Com a demanda alta de vias com precaridade, o secretário destacou que ainda terça-feira um contra-tempo deslocou a equipe da infra para uma rua na entrada da Nilo, que não é de responsabilidade municipal, mas foi feito um empenho em solucionar o problema de acesso aquele bairro.

O secretário destacou que são no mínimo 11 ruas que apresentam problemas e estão no cronograma desta semana. Ao PAT ele assegurou que a Àtilla Casses na Progresso entraria na agenda para verificação até o final desta semana.