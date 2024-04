Professores do IFFAR buscam apoio na Câmara de Vereadores de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última quinta-feira, durante a Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de Alegrete foi palco de uma mobilização intensa. Professores e alunos do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) campus Alegrete lotaram o plenário em busca de apoio para suas reivindicações.

Representando os grevistas, a professora Mirian Marchezan Lopes teve a oportunidade de expor as demandas que motivaram a paralisação, que suspendeu o calendário do IFFAR desde a última quarta-feira. Com quatro pautas principais, a greve busca a estruturação de carreiras, a revogação de portarias prejudiciais à educação, além de uma pauta de recomposição salarial e orçamentária.

A professora ressaltou a falta de diálogo nos últimos 10 anos sobre o reajuste salarial, destacando também a desigualdade salarial em nível federal. A recomposição orçamentária, segundo a professora, é uma pauta de extrema importância para lidar com questões como a falta de reajuste de bolsas e auxílios estudantis, afetando diretamente a comunidade do campus Alegrete. Destacou que existem alunos que enfrentam jornadas extensas de até 12 horas longe das suas casas.

“Agradecemos o apoio dos vereadores e pedimos à comunidade alegretense que compreenda a importância do IFFAR em nossa cidade”, declarou a professora Mirian Marchezan Lopes, enfatizando a legitimidade das reivindicações dos grevistas e instando o governo federal a dar atenção às instituições como o IFFAR.

O presidente da Câmara, Moisés Fontoura, manifestou compromisso em apoiar qualquer movimento na área da educação, ressaltando a prioridade que a educação deve ter, independentemente de partido. Ele anunciou ainda a intenção de formalizar um documento contendo as demandas dos grevistas para encaminhar aos deputados gaúchos, em uma ação conjunta com os vereadores.

A Câmara Municipal de Alegrete reiterou seu total apoio a pautas prioritárias como a Educação, destacando a importância do diálogo e da busca por soluções que atendam as necessidades da comunidade acadêmica do IFFAR.

Fonte e Fotos: Câmara de Vereadores