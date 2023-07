BM prende homem por tráfico de drogas em Alegrete

Share on Email

No final da manhã de ontem(4), a Brigada Militar realizou uma prisão no bairro Airton Senna, na região leste de Alegrete. O indivíduo de 47 anos, conhecido pelo vulgo “Secão”, foi abordado durante um patrulhamento ostensivo, e os policiais constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela Comarca de Porto Alegre.

De acordo com informações dos policiais, além do mandado de prisão, eles encontraram uma certa quantidade de maconha em posse do indivíduo. Vale ressaltar que “Secão” já possui várias passagens anteriores pela polícia.

Ao ser abordado, o indivíduo alegou que a droga encontrada era para consumo próprio. O motivo que levou à expedição do mandado de prisão não foi divulgado pelas autoridades no momento da prisão.

Diante dos fatos, o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe, onde foi autuado por tráfico de drogas. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde ficará à disposição da justiça para responder pelos crimes imputados a ele.