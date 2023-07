Inverno com cara de Primavera

Estamos no Inverno, mas esta semana, as temperaturas com a máxima de 26°C, mais parece a Primavera. Uma mudança visível na natureza diz respeito às flores que se mostram coloridas e cheirosas em vasos e jardins. A dona de casa e servidora aposentada, Dora Marotz, que mora no bairro Progresso diz que está encantada em ver suas flores tão lindas, em plena estação que era para estar frio. A partir de quinta -feira (6), teremos previsão de chuva em Alegrete, porém a temperatura não vai baixar muito. O frio de inverno está previsto para chegar na próxima semana, mas nada de exagero também.

Este ano, teremos a influência do fenômeno El Nino que pressupõe essas tempearturas mais elevadas, chuvas e até enchentes. Mas enquanto isso a população curte o sol e o calorzinho do mês de junho em Alegrete.

Nas ruas, muita gente com roupas leves, como se já estivessem esperando o verão. Quem não gosta nada desse clima são os lojistas que estão com seus estoques abarrotados de roupas de inverno. A dona de uma loja, no início da Rua dos Andradas, diz que espera pelo frio, porque precisam vender e que já comprometeram boletos e recursos que ainda não conseguiram apurar para cumprir estes compromissos.