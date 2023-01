Inscrições para o Curso Técnico em Agroindústria – Proeja vão até 6 de fevereiro

Share on Email

Os cursos técnicos de nível médio oferecidos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA/EPT) são destinados a estudantes que já completaram o ensino fundamental, que têm mais de 18 anos e que não terminaram o ensino médio. Nesses cursos, o estudante faz o ensino médio e o curso técnico no IFFar.

Para 2023, o IFFar – Campus Alegrete oferta 30 vagas para o Curso Técnico em Agroindústria. O curso é presencial e desenvolvido no período da noite.

Inscrições – as inscrições, assim como os cursos, são 100% gratuitas. Elas devem ser realizadas entre 7 de novembro de 2022 e 6 de fevereiro de 2023. Ela é realizada através do preenchimento de uma ficha de inscrição, disponível neste link. Essa ficha deve ser entregue presencialmente no campus onde o candidato deseja estudar. A seleção se dá através de análise socioeconômica.

Após o período de inscrição, os candidatos serão convocados e devem entregar a seguinte documentação.

a) Cópia frente e verso da carteira de identidade (RG).

b) Cópia frente e verso do CPF.

c) Cópia do comprovante de residência.

d) Cópia frente e verso do comprovante de conclusão do ensino fundamental (histórico de conclusão com certificado de conclusão).

e) Para candidato cotista:

e.1) Caso o candidato deseja concorrer a uma Cota PcD (Pessoa com Deficiência) deverá apresentar um laudo médico.

e.2) Caso o candidato deseja concorrer a uma Cota PPI (Preto, Pardo ou Indígena) deverá apresentar:

e.2.1) Candidato negro (preto ou pardo) – Autodeclaração Étnico-Racial (formulário a ser preenchido no ato da entrega de documentos);

e.2.2) Candidato indígena – Autodeclaração Étnico-Racial (formulário aser preenchido no ato da entrega de documentos). Além desta autodeclaração, deverá também entregar o Registro Administrativo de



Nascimento e Óbito de Indígenas (RANI); ou uma Declaração de pertença a grupo étnico indígena emitida por liderança indígena de sua comunidade, reconhecida pela FUNAI.

e.3) Caso o candidato deseja concorrer a uma Cota de Renda Familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita, deverá apresentar o comprovante de renda de TODOS os integrantes do grupo familiar. O campus poderá solicitar documentação complementar no momento posterior à etapa de entrega de documentos.