Boca Juniors vence em Agudo e está na semifinal da Copa RS de Futebol Amador

O representante alegretense na categoria livre da Copa RS de Futebol Amador está entre os quatro melhores do Estado.

A equipe do Boca Juniors conseguiu um trunfo jogando na cidade de Agudo, contra o representante da cidade de Cruz Alta, o Nacional, que contou com uma fusão junto ao Operário.

O time alegretense superou a fase de oito avos da competição estadual com uma vitória suada de 3 a 2., gols de Ben, Willi e Stefen.

A partida na Baixada dos Campeões na cidade de Agudo, foi complicada. O Boca do treinador Marcelo Cebola, iniciou o jogo ligado em 220, e logo abriu o marcador. O empate veio em uma bola alçada na área, no rebote da zaga alegretense, confusão na área e o juiz marcou uma penalidade. Infração bastante contestada, pela equipe de Alegrete, que alegou que o atleta de Cruz Alta simulou o pênalti. Além da falta dentro da área, o árbitro acabou expulsando o zagueiro Max.

Com vantagem numérica em campo, o Nacional/Operário virou o jogo ainda no primeiro tempo. Num contra-ataque mortal, Cruz Alta, 2 a 1.

Na volta do intervalo, um Boca valente e aguerrido soube jogar com um a menos e virou para cima do adversário. Com gols de Willi e Stefen, o time de Alegrete, fez 3 a 2 e segurou o resultado de forma heroica. Com a vitória, Alegrete está entre os semifinalistas da categoria livre, assim como nos veteranos com o Fluminense.

Delegação de Alegrete, fez festa na Quarta Colônia.

“Difícil falar do jogo em Agudo. Não quero criticar ninguém, mas hoje foi nosso time superou muita coisa. Só parabenizar o grupo pela excelente atuação. Seguimos”, desabafou o técnico Cebola.

Comissão técnica do Boca, segue alinhada e com os pés no chão em busca do objetivo.

Ainda em Agudo, o Mercado Rende Mais jogando em casa, fez 3 a 1 em cima do Vila Operária de Tupanciretã. Na cidade de Gramado, saiu os outros dois finalistas. No campo da Vila Olímpica, o Roma de Antônio Prado fez 1 a 0 nos Los Brocadores de Pelotas.

No jogo de fundo, o Rolante de Farroupilha despachou o Glorinha por 2 a 1, e completou o seleto quarteto das semifinais da Copa. Alegrete, Farroupilha, Agudo e Antônio Prado seguem na briga pelo título.

A organização da Copa RS deve confirmar até quarta-feira (15), os próximos confrontos, nas duas categorias, livre e veteranos. Embora em local ainda indefinido, estão confirmados para o dia 26 de fevereiro.

Fotos: reprodução