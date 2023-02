Trabalhador rural, hospitalizado na UTI, precisa com urgência de sangue A positivo em Alegrete

Share on Email

Ele, que está hospitalizado na UTI da Santa Casa, e precisa realizar transfusões de sangue, nesta segunda-feira, devido a uma cirurgia de emergência. O quadro de saúde é grave, portanto, quem puder realizar a doação, ainda nesta manhã, deve ir ao Hemocentro ao lado do hospital.

Os familiares, salientam o quanto os alegretenses são solidários e, mais uma vez, a ação de doar sangue representa muito mais que um gesto de caridade e amor ao próximo, é um gesto que vai salvar vidas.

É importante informar o nome de Adriano no momento da doação.

Além desta tipagem todos as demais também são bem vindas para doação, já que a todo momento as transfusões de sangue são necessárias em pacientes que passam por cirurgias ou estão na UTI, dentre outros.

O Hemocentro de Alegrete é regional e atende sete municípios: São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí e Alegrete.

A doação é permitida entre pessoas de 16 a 69 anos. Para os menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. No dia, é imprescindível levar documento de identidade com foto.

