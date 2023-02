Torcedor é detido após deixar cachorro trancado em veículo para ver partida de futebol em Porto Alegre

A Brigada Militar (BM) deteve um torcedor, na tarde de domingo (12), por ter deixado um cachorro preso no seu veículo durante uma partida de futebol em Porto Alegre. A caminhonete estava no estacionamento da Arena do Grêmio, com frestas nas janelas abertas e havia um pote com água dentro do automóvel para o animal. Ele havia deixado o cão no local para assistir à partida entre Grêmio e Avenida.

De acordo com a BM, pessoas que passavam pelo local viram o animal preso e alertaram a polícia. A administração do estádio chamou o proprietário da caminhonete pelo sistema de autofalantes e por meio dos telões da Arena.

Ao final do primeiro tempo da partida de futebol, o tutor do cachorro foi até o veículo, momento em que foi detido e levado para o Juizado Especial Criminal, que fica dentro da Arena. Ele disse que já havia levado o cachorro para o estádio outras vezes e deixado ele dentro do veículo.

Após o depoimento, o torcedor recebeu o cachorro de volta e foi liberado. Ele não deve responder por nenhuma infração ou crime.

Animal foi resgatado pela polícia — Foto: RBS TV/Reprodução

Por g1 RS e RBS TV