Bola oficial do 43º Efipan será idêntica a usada na Série A do Brasileirão

A maior competição de futebol infantil pan-americano terá chancela de uma fornecedora de materiais esportivos. A bola para a gurizada Sub-14, será a Nike Flight.

A tecnologia Nike Aerowsculpt utiliza a sobreposição com impressão a 3D ajuda a aperfeiçoar a trajetória da bola para ajudar a atingir o alvo em cada finalização ou passe de bola.

Aperfeiçoada ao longo de 8 anos e 1700 horas de testes, a Nike Flight é uma revolução em termos de trajetórias consistentes. As ranhuras moldadas e a textura aderente reduzem os movimentos inesperados através do ar, para que se possa colocar a bola onde quiser. A tecnologia Nike Aerowsculpt utiliza ranhuras moldadas para cortar a circulação de ar na bola, proporcionando menos arrasto e uma trajetória mais estável.

O time anfitrião já teve contato com a bola. No domingo passado, o coletivo no campo do 6º RCB, local onde deve ser uma das sedes do evento, o plantel rubronegro usou o novo material fornecido pela empresa esportiva ao Efipan 2024.

Na segunda-feira (14), a ideia era realizar um treino no estádio Farroupilha, palco maior do torneio. Mas foi possível concluir uma parte da atividade. O técnico Edinho Machado, não pode realizar o coletivo já com a iluminação.

Para José Luiz, o Zé, integrante da comissão técnica, a avaliação foi positiva. Os meninos gostaram da bola e já estão adaptados com a nova tecnologia da Nike Flight.

O coordenador técnico Moíses Fontoura, explica que a tecnologia All Conditions Control (ACC) acrescenta uma textura aderente em condições de terreno molhado ou seco.