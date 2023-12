Casal surdo protagoniza momento único: Alegrete se destaca como exemplo de inclusão em saúde

Share on Email

O casal Marisa e Petrônio, ambos surdos, experimentaram a jornada da gestação com o apoio contínuo de profissionais intérpretes de Libras da empresa Inclusive, que foi contratada pela prefeitura através da Secretaria de Saúde. Este contrato, que completa 1 ano, tem oferecido serviços essenciais de acessibilidade na área da saúde para a comunidade surda de Alegrete.

A iniciativa pioneira do município vai ao encontro das leis que preveem acessibilidade em Libras, destacando Alegrete como exemplo para outros municípios da região. Cidade como Santa Maria ainda não oferecem esse serviço, tornando-se necessário que profissionais intérpretes daqui acompanhem pacientes em seus tratamentos.

A professora e intérprete Josie compartilhou detalhes sobre o acompanhamento da gestação de Marisa e Petrônio. Durante o pré-natal, o casal contou com a orientação das profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vera Cruz. O parto foi assistido pelo Dr. Bolson e sua equipe, proporcionando um momento extraordinário para a Comunidade Surda não apenas de Alegrete, mas de todo o país.

Pedro, o filho do casal, nasceu saudável com 4.180 Kg, e agora se junta à sua irmã mais velha, chamada Marian. A Dra. Nilva, responsável pelo acompanhamento pré-natal, desempenhou um papel crucial, garantindo que Marisa e Petrônio recebessem todas as informações necessárias de forma acessível.

Josie Pillar, profissional intérprete de Libras, expressou a emoção de fazer parte deste momento único. “Foi incrível. A comunicação é algo fundamental entre as pessoas, e a presença do profissional é indispensável. Precisamos avançar cada vez mais, e Alegrete está de parabéns, pois está servindo de modelo para outros lugares”, ressaltou Josie.

O evento não apenas simboliza uma vitória para a Comunidade Surda Alegretense, mas também destaca a importância de estender práticas inclusivas para outras regiões, garantindo que todos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, independentemente de suas necessidades de comunicação.