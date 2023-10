Parto humanizado| Veja o relato minucioso de Jéssica, a gestante que vivenciou a experiência

O parto humanizado, um conceito que tem ganhado cada vez mais destaque, coloca a gestante no centro do processo, proporcionando uma experiência mais natural e respeitosa durante o nascimento do bebê. No último dia 08 de setembro de 2023, Jéssica Dichete embarcou nessa jornada, e seu relato de parto é uma história inspiradora que demonstra a força do corpo e a importância de uma equipe médica comprometida com o bem-estar da mãe e do bebê.

Jéssica teve a oportunidade de vivenciar um momento de respeito, amor e confiança em seu próprio corpo, com uma equipe de apoio dedicada, incluindo a Dra. Laura Bertoldo, enfermeira obstétrica Gizi e Doula Ana Paula Spiller, ela e o esposo Danillo Borgges receberam o filho Benício de maneira respeitosa e amorosa.

A história de Jéssica começou com cólicas e contrações leves, uma sensação que indicava o início do trabalho de parto. Ela acordou na companhia de Isa, sua filha, e preparou o almoço enquanto as dores se tornavam gradativamente mais intensas. Decidiu, então, comunicar à Gizi(enfermeira obstétrica), uma das profissionais envolvidas no processo, e começou a monitorar as contrações.

Às 14h, Jéssica tinha uma manutenção de unhas agendada e, mesmo com as cólicas, decidiu comparecer. Após deixar sua filha na escola, foi ao salão de beleza. As contrações persistiam, ocorrendo a cada 4 minutos, mas eram suportáveis.

Às 15h, após sair do salão, Jéssica percebeu que estava vivendo um momento especial e tirou algumas fotos da barriga, compreendendo que aquele era um prelúdio do que estava por vir. Às 15h50, tentou descansar, tomando um medicamento, mas a dor a impedia de ficar deitada por muito tempo. Levantou e arrumou as últimas coisas, comunicando à Dra. Laura, sua obstetra, que o bebê possivelmente estava a caminho.

Às 18h do mesmo dia, Danillo, o esposo de Jéssica, chegou com Isa e trouxe um lanche. Mesmo com as dúvidas persistentes, Jéssica comeu, ciente de como seria difícil se alimentar durante o trabalho de parto.

Às 19h, entrou em contato com Dra. Laura, que estava no hospital, e a médica sugeriu uma avaliação presencial. Jéssica concordou e dirigiu-se ao hospital para ser examinada, enquanto as dores se intensificavam, irradiando para a pelve e costas.

O relato do parto de Benício continua em uma segunda parte, onde descreve os momentos cruciais da jornada rumo ao nascimento do bebê.

Às 20h30, Jéssica chegou ao hospital, preparada para uma avaliação. As dores se tornaram mais intensas, e Dra. Laura realizou o exame. Para surpresa de Jéssica, a dilatação já estava em 4 a 5 centímetros, indicando que o bebê estava a caminho. No entanto, um evento inesperado ocorreu quando sua bolsa se rompeu, liberando líquido com mecônio. Com serenidade, Dra. Laura explicou que isso não era necessariamente indicativo de uma cesariana, e que fariam um exame para garantir que o bebê estava bem.

Já às 21h14, um cardiotoco foi realizado, mostrando o forte batimento cardíaco de Benício, gerando confiança em Jéssica e sua equipe. Mais um período depois e ela estava com 7 a 8 centímetros de dilatação, evoluindo rapidamente. A banheira foi preparada enquanto a Dra. Laura, Danillo, e a doula Ana se mantiveram presentes, observando e a apoiando.

A banheira, com a água quente e os óleos essenciais de lavanda proporcionaram um ambiente de conforto. A doula Ana estava presente para fortalecer ainda mais a equipe de apoio.

A partir deste momento, Jéssica enfrentou as contrações com coragem, apoiada por seu parceiro Danillo, e com o carinho e incentivo da equipe médica e da doula. Cada contração era um desafio superado, e ela se sentia rodeada por boas energias.

A jornada de Benício continuou em uma terceira parte, destacando os momentos que antecederam o nascimento, quando às 22h18, as contrações se tornaram mais frequentes, e a Dra. Laura e a doula Ana estavam prontas para observar o progresso, foi então que Jéssica sentiu que o momento estava próximo, anunciando que o bebê estava prestes a nascer.

Às 22h30, com o apoio da doula e da Dra. Laura, Jéssica iniciou o processo de expulsão. Com força e determinação, ela sentiu o “Círculo de Fogo”, uma sensação intensa que precede o nascimento e, finalmente, três minutos depois Benício nasceu na água, um momento de renascimento tanto para ele quanto para a mãe. A música “Oração” embalou esse momento especial, e Jéssica pode segurar seu filho nos braços, compartilhando um momento de profundo amor e cumplicidade com seu parceiro, Danillo.

O parto foi uma experiência de respeito às escolhas da gestante, onde seu corpo e seus instintos foram reverenciados. O apoio da equipe de obstetras, enfermeira obstétrica, doula e parceiro foi fundamental para que Jéssica se sentisse empoderada e capaz de dar à luz da maneira que desejava.

Em uma quarta parte, Jéssica compartilha os detalhes finais de seu parto.

O parto de Jéssica transcorreu sem episiotomia, com apenas dois pequenos pontos devido a uma laceração mínima. Seu corpo e seus instintos ditaram o rumo da jornada. Foi uma experiência rápida, intensa e incrivelmente bela, uma experiência que curou traumas passados e lavou sua alma.

Em menos de 24 horas, Jéssica estava de volta em casa com seu filho, Benício, e sua filha, Isa. Ela descreveu o parto como seu sonho realizado, repleto de respeito e confiança em sua equipe de apoio.

Na última parte de seu relato de parto, Jéssica expressa seu profundo agradecimento à equipe que a acompanhou nesta jornada única:

Obstetra: Dra. Laura Bertoldo Enfermeira Obstétrica: Gizi Doula: Ana Paula

Jéssica encerra seu relato com palavras de gratidão e amor, destacando a importância do respeito às escolhas da gestante e da confiança na equipe que a apoiou. Seu parto humanizado não apenas trouxe ao mundo seu amado filho, mas também a renovação de sua força e confiança em si mesma. O nascimento de Benício foi um momento de amor, respeito e empoderamento que ficará para sempre em seu coração.

