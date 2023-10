Smartphones aposentam papel e caneta na Guarda Municipal

Share on Email

Adeus ao papel e caneta: Secretaria de Segurança adota tecnologia para agilizar operações e consultas de veículos.

Em um esforço para otimizar e modernizar os procedimentos de segurança, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete anunciou uma significativa mudança na forma como as operações e consultas de veículos serão realizadas. Em uma cerimônia realizada na sede da secretaria, o vice-prefeito Jesse Trindade juntou-se aos secretários Daniel Rosso (Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania) e José Lúcio Faraco (Administração) para apresentar a iniciativa que promete agilizar e aprimorar os processos.

A grande novidade é a implementação de dispositivos móveis, como smartphones, para realizar todas as operações e consultas diretamente no sistema da secretaria. Isso inclui autuações, verificações de veículos e todos os procedimentos relacionados à segurança. Com essa mudança, o antigo método, que envolvia papel e caneta, será completamente substituído, trazendo maior eficiência e reduzindo o tempo gasto em processos burocráticos.

O secretário Daniel Rosso destacou a importância dessa iniciativa: “estamos comprometidos em proporcionar um ambiente mais seguro para os cidadãos, e a modernização de nossos procedimentos é um passo significativo nessa direção. Com os dispositivos móveis, teremos acesso instantâneo a informações cruciais, o que nos permitirá tomar decisões mais informadas e agir de forma mais rápida e eficaz.”

Além disso, o secretário José Lúcio Faraco enfatizou que a mudança não apenas aprimorará a segurança pública, mas também trará economia de recursos ao eliminar a necessidade de compra de papel e outros materiais relacionados aos procedimentos antigos.

A distribuição dos celulares aos membros da Secretaria de Segurança está prevista para começar nos próximos dias, e a transição completa para o novo sistema deverá ser concluída nos próximos meses.

O vice-prefeito Jesse elogiou a iniciativa, afirmando que é um passo importante na direção de um futuro mais tecnológico e eficiente para a cidade. “É a nossa Prefeitura investindo nos procedimentos de segurança e avançando por um novo futuro!”, declarou.