Eleitos os cinco conselheiros tutelares de Alegrete em 2023

A eleição, coordenada e monitorada de perto pela Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, Thais Campos, transcorreu de forma tranquila, sem incidentes. Candidatos, apoiadores e familiares acompanharam ansiosamente a apuração dos votos.

Ao todo, 9 urnas foram distribuídas pelos educandários da cidade e três no interior. A comunidade alegretense participou, expressando sua vontade nas urnas e elegendo aqueles que terão a importante missão de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes no município.

Por volta das 19h, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal, foram divulgados os cinco nomes mais votados, marcando o encerramento de um processo democrático e participativo. A juíza da Vara de Família, Sucessões e JIJ a Dra. Eugênia Amábilis Gregorius, promotor da Infância e Juventude, Gabriel Munhoz Capelani, a Secretária de Assistência Social Iara Caferatti, estiveram presentes durante toda a apuração, evidenciando a importância do evento para a cidade.

Desta forma, assim ficou: Luiz Carlos Pinheiro(522 votos); Antônio Marques(458 votos); Emir Almeida(443 votos); Daniela Domingues(436 votos) e Márcia Rocha(394 votos).

Com essa eleição, Alegrete assegura que continuará a contar com um grupo de profissionais dedicados e comprometidos com o bem-estar das crianças e adolescentes locais. Agora, cabe aos eleitos, com o apoio da comunidade, trabalhar incansavelmente para garantir um futuro seguro e promissor para as gerações vindouras.