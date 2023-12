Bombeiros da região foram mobilizados na operação que resgatou corpo no Rio Ibirapuitã

Entenda como a operação conjunta entre o 4º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) de Santa Maria e o 10º BBM de Santana de Livramento resultou na localização do corpo de uma pessoa desaparecida.

Em uma ação coordenada entre o 4º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) de Santa Maria e o 10º BBM da região de Livramento, uma operação conjunta envolvendo mergulhadores especializados e o apoio de um drone da Brigada Militar foi realizada com sucesso. O objetivo da missão era localizar o corpo de Tania Maria Franklin Pereira, uma mulher de 48 anos que havia desaparecido nas imediações da Ponte Branca, BR-290, próximo ao bairro Medianeira em Alegrete.

A ação teve início na tarde de domingo (10), após o desaparecimento de Tania. O 4º BBM de Santa Maria e o 10º BBM de Livramento mobilizaram militares especializados em mergulho, incluindo equipes do mergulho de Santa Maria e do mergulho de Uruguaiana. As buscas foram intensificadas nas águas do rio Ibirapuitã, nas proximidades do bairro Vila Nova, onde o corpo foi finalmente localizado na manhã de terça-feira (12).

Além dos mergulhadores, a operação contou com o suporte da Brigada Militar, que utilizou um drone para auxiliar nas buscas, ampliando a área de cobertura e agilizando a localização do corpo. A ação integrada demonstrou a eficácia e a importância da colaboração entre diferentes unidades militares.

O Comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militares, Capitão Jonny Dorneles Neri, responsável pela abrangência que inclui Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul, Manoel Viana e Barra do Quaraí, destacou a importância da prontidão e coordenação nas operações de resgate. A busca pelo corpo de Tania Maria Franklin Pereira envolveu não apenas os mergulhadores, mas também o Pelotão de Alegrete, que realizou buscas superficiais ao longo do curso d’água.

A localização do corpo traz um desfecho triste para a família de Tania Maria, mas a ação coordenada e eficiente das equipes de resgate destaca o profissionalismo e comprometimento dos Bombeiros Militares envolvidos na operação conjunta.