Soldado desaparecido, em Alegrete, fez contato com a mãe

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite desta quinta-feira(22), o PAT falou com a mãe Enzo Henrique de Quadros de 19 anos.

O passo-fundense estava desaparecido desde o último sábado(17), quando havia feito o último contato com a progenitora.

Depois de uma grande repercussão diante da falta de notícias, do filho, e a manifestação do 6º RCB, unidade militar, que o jovem está servindo, desde o início do ano, ele ligou para mãe.

Soeli disse que Enzo comentou que vai se apresentar no quartel na manhã desta sexta-feira (23). ” Estou muito aliviada em falar com meu filho. Eu já estava pensando como iria para Alegrete. Não estava com condições de nada, nem mesmo ir trabalhar ” – disse.

A mãe de Enzo ressaltou que o filho não deu mais detalhes.

Veja no link a nota do 6º RCB