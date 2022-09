Corrida de emas mostra alteração na biodiversidade de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O que pode parecer uma grande aventura para as crianças ou moradores da área rural, ver um bando de emas correndo ao lado de um ônibus escolar, mostra as mudanças reias da bidoversidade em Alegrete.

É notório o aumento da população de Emas no Município e elas estão por todo o interior até bem próximas da cidade. Algumas foram avistadas dentro da Vila Nova.

Um flagrante de uma monitora escolar enquanto ia para o pólo do Rincão de São Miguel mostra essa realidade. Um grupo de Emas correndo ao lado do ônibus na estrada, chama atenção como se estivessem apostando uma corrida com o veículo.

O técnico agrícola, Vilson Junior de Araújo, informa que um dos motivos das emas estarem até próximas da cidade é o aumento da área de soja que empurra essas aves para outras áreas. Ele observa que em campo nativo onde habitavam tinham mais de três mil espécies de plantas nativas e agora, está uma exótica em grandes áreas o aumento da soja, mas que isso é fruto da produção necessária também à nossa Região.

As Emas se alimentam de pastos, pequenos animais como: gafanhotos, rãs, lagartixas e pequenas cobras.

Vídeo Bruna Brandolt – monitora do transporte escolas