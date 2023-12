Borghetti e grupo encantam o público no palco do Natal Iluminado em Alegrete

Iniciou-se com a apresentação de bailarinos, tanto em grupo quanto em performances solo.

E a atração da noite foi a apresentação do músico Renato Borghetti e seu grupo. O renomado artista gaúcho protagonizou um espetáculo com clássicos da música gaúcha e brasileira. A noite quente atraiu muitas pessoas para a Praça Oswaldo Aranha. O público, acomodado em suas cadeiras, desfrutou de cada minuto do show trazido pelo SESC em parceria com a Prefeitura.

Com um jeito ímpar, Borghetti demonstrou todo o seu talento ao dedilhar sua gaita, envolvendo o público que prestigiou o show.

A programação do Natal Iluminado, que inclui cantatas de escolas da cidade e apresentações de balé, continua na noite desta segunda-feira (18) com a tradicional chegada do Papai Noel no largo do Centro Cultural.