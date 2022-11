Brick da Praça realizou mais uma edição no sábado primaveril

Share on Email

O sábado primaveril, com uma temperatura agradável, foi palco de mais uma edição do Brick na Praça, em Alegrete.

O evento que reúne artesãos, brechós, alimentação, bazar, entre outros, tem por objetiva ofertar à comunidade mais uma opção de lazer e comércio.

Segundo informações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ao total são 255 cadastros, até o momento, entretanto, apenas alguns mantêm regularidade, desta forma, geralmente o número de expositores fica em torno de 60.

O horário destinado ao comércio ao ar livre é das 10h às 16h, na Praça Getúlio Vargas, onde a ideia é apresentar muitas opções e ofertas de produtos.

O Brick é um passeio ideal para as famílias, namorados e amigos de todas as idades. Espaço é democrático e popular. Por ali, convergem as populações de todos os bairros, embora, nas últimas edições tenha sido mais perceptível um movimento mais tímido em relação a outras edições.

O colorido dos expositores sempre toma conta das alamedas da Praça.