Regata Ecológica mobiliza centenas de voluntários e recolhe toneladas de entulho do Ibirapuitã

Uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente de Alegrete e o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), levou a realização da 12ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã, no sábado(12). Ao total, foram 40 equipes participantes, entre autoridades, voluntários e militares.

O intuito do evento foi abranger ações de educação ambiental no município, unindo civis e militares uma para demonstrar a importância de cuidar e preservar os mananciais e a maior fonte de água da cidade, que é o Rio Ibirapuitã e, por consequência, todos os seus afluentes.

Dessa forma, as equipes participantes saíram recolhendo resíduos sólidos, para diminuir a agressão sofrida pelo meio ambiente e contribuir para a proteção ambiental.

A intenção é conscientizar a população sobre o crime ambiental em decorrência do descarte irregular de lixo, o desmatamento das margens e o lançamento de esgoto nas águas do Ibirapuitã.

A regata mobilizou centenas de pessoas e retirou toneladas de entulhos, a soma total, ainda não foi repassada, entretanto, foi possível acompanhar que uma das equipes retirou das margens do Rio, jogo de sofás, geladeiras, fogão, plásticos, madeiras, entre outros produtos. Parece até inacreditável ver a grande quantidade de entulhos retirada em poucas horas, apenas do trecho realizado entre o Porto dos Aguateiros até a Ponte Borges de Medeiros.

A Regata Ecológica Ibirapuitã é um projeto que iniciou no ano de 1999, estabelecendo a modalidade de competição, com foco no recolhimento de resíduos descartados incorretamente no Rio. Ao final, também ocorreu a entrega de troféus aos primeiros colocados e medalhas até os terceiros colocados.