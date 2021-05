Compartilhe















A prefeitura de Alegrete, por meio da diretoria de Cultura, informa que o Brick da Praça, previsto para o dia 12 de junho, foi adiado em razão do aumento do número de casos de Covid-19. A decisão foi tomada com o objetivo de obedecer às normas de segurança sanitária e distanciamento social e prevenir a disseminação do vírus. O evento deve ser retomado a partir de agosto, a depender do contexto da pandemia.

Foto arquivo