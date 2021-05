Governo emite sinal de Aviso para a cidade de Alegrete no novo sistema 3As

Compartilhe















Na primeira rodada de divulgação do estágio da pandemia no Rio Grande do Sul sobre o sistema 3As, o governo gaúcho emitiu alertas a cinco regiões no começo da tarde da última terça-feira (18) em razão do maior nível de risco diante da covid-19. Segundo o Piratini, a sinalização representa “uma tendência grave em relação à propagação do coronavírus e pressão no sistema hospitalar tanto em leitos clínicos como de UTI”.

Além dos cinco alertas, outras sete regiões receberam avisos — categoria menos grave de notificação que ocorre quando o governo estadual observa alguma tendência de piora e comunica a equipe técnica regional.

Entre essas cidades está Alegrete que pertence a região de Uruguaiana no mapa do distanciamento controlado. Ainda estão em Aviso, as regiões de Santa Maria, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul.

Em situação de Alerta, foram incluídos os municípios das regiões de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo. O comunicado formal a todos as prefeituras com as explicações de cada decisão, para “tornar transparente o processo”, foi concluído ainda na terça-feira.

Os avisos não vêm acompanhados de um parecer, como os alertas, porque são apenas um comunicado sobre o agravamento do quadro epidemiológico. Conforme o governo gaúcho estipulou, as cidades classificadas na faixa de aviso não estão obrigadas a adotar novas estratégias de enfrentamento à pandemia. A mudança de rumos, nesse caso, é opcional. Mas as prefeituras são orientadas a monitorarem com mais cuidado fatores como aumento de casos ou maior necessidade de hospitalização.

A partir da comunicação pelo Estado, cada uma deverá dar mais atenção aos indicadores da pandemia. Em contato com o vice-prefeito Jesse Trindade no início da tarde desta quarta-feira, o legislador confirmou o recebimento da classificação de que a região está na situação de Aviso.

Trindade ponderou que o município está agilizando ao máximo a vacinação e pediu que a comunidade cumpra os protocolos e evitem aglomerações. “Pedimos para todos sensibilidade neste momento. O crescimento do contágio é realidade e precisamos ter responsabilidade diante do cenário”, destacou o vice-prefeito.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado no início da noite de terça, havia 9 pacientes na UTI Covid, sendo quatro confirmados. No Hospital de Campanha há 20 pacientes, 12 confirmados. A UTI Covid possui 6 leitos disponíveis. No Hospital de Campanha há 10 leitos disponíveis. A UTI não-covid está com 100% de ocupação.

Alegrete está com 9.941 casos confirmados, com 9.394 recuperados, 326 ativos (310 estão ativos em isolamento domiciliar e 16 hospitalizados positivos de Alegrete) e 221 óbitos.

Já foram realizados 31.005 testes no município, com 20.978 negativos, 9.941 positivos e 86 pessoas estão aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal já soma 809 pessoas.

Júlio Cesar Santos